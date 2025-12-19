TuS reist zum Top-Spiel Treis-Kardens Wahnsinnslauf soll in Trier weitergehen Lutz Klattenberg 19.12.2025, 06:27 Uhr

i Ball sichern, Tabellenführung sichern: Für den TuS Treis-Karden um Leon Jungbluth (am Ball) geht es zum Abschluss des Jahres zur TVG Trier, die als Dritter zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Treis-Karden steht. Das Hinspiel, aus dem unser Foto stammt, ging mit 93:91 an Trier. Sascha Berkele

Der TuS Treis-Karden kann als Tabellenführer in die Winterpause der Oberliga gehen. Das war nach der Hinspielniederlage gegen TVG Trier noch nicht abzusehen. Nun steht das Rückspiel in Trier an – und der TuS fährt als Spitzenreiter zum Dritten.

Zum Jahresabschluss steht dem TuS Treis-Karden mit der Auswärtsaufgabe am Sonntag (16 Uhr) beim TV Germania Trier noch einmal ein echter Höhepunkt bevor. Die Moselaner sind seit dem vergangenen Spieltag, dem Rückrundenauftaktsieg gegen den TV Illingen, erstmals Tabellenführer der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.







