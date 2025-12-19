Treis-Kardens Wahnsinnslauf soll in Trier weitergehen

Der TuS Treis-Karden kann als Tabellenführer in die Winterpause der Oberliga gehen. Das war nach der Hinspielniederlage gegen TVG Trier noch nicht abzusehen. Nun steht das Rückspiel in Trier an – und der TuS fährt als Spitzenreiter zum Dritten.
Zum Jahresabschluss steht dem TuS Treis-Karden mit der Auswärtsaufgabe am Sonntag (16 Uhr) beim TV Germania Trier noch einmal ein echter Höhepunkt bevor. Die Moselaner sind seit dem vergangenen Spieltag, dem Rückrundenauftaktsieg gegen den TV Illingen, erstmals Tabellenführer der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.