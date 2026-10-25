Der TuS Treis-Karden kommt ins Rollen: Das 109:72 gegen den BBV Saarbrücken mit vielen spektakulären Aktionen war für die Moselaner der dritte Sieg in Folge in der Basketball-Oberliga.
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Der TuS Treis-Karden hat nach fünf Spieltagen in der Basketball-Oberliga erstmals eine positive Bilanz vorzuweisen. Die Mannschaft von Trainer Alex Woytewicz setzte sich im „Treiser Hexenkessel“ mit 109:72 (57:42) durch – der dritte Erfolg nach Gang, die bisher beste offensive Ausbeute und auch ein Spiel für die Zuschauer.