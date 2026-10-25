109:72 gegen BBV Saarbrücken Treis-Kardener gewinnen das „Dunking-Festival“ Lutz Klattenberg 25.10.2026, 21:02 Uhr

i Gleicht „kracht“ es wieder im Korb: Der TuS Treis-Karden um den überragenden US-Amerikaner Richard Henderson (39 Punkte) feierte beim 109:72 gegen den BBV Saarbrücken den dritten Sieg nach Gang. Sascha Berkele

Der TuS Treis-Karden kommt ins Rollen: Das 109:72 gegen den BBV Saarbrücken mit vielen spektakulären Aktionen war für die Moselaner der dritte Sieg in Folge in der Basketball-Oberliga.

Der TuS Treis-Karden hat nach fünf Spieltagen in der Basketball-Oberliga erstmals eine positive Bilanz vorzuweisen. Die Mannschaft von Trainer Alex Woytewicz setzte sich im „Treiser Hexenkessel“ mit 109:72 (57:42) durch – der dritte Erfolg nach Gang, die bisher beste offensive Ausbeute und auch ein Spiel für die Zuschauer.







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