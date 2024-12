Auswärts in Montabaur Treis-Karden: Vorhang 2024 fällt mit Rückrundenauftakt 05.12.2024, 16:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Alex

Letztes Spiel in 2024 für den makellosen Landesliga-Tabellenführer Treis-Karden, am Samstag geht es nach Montabaur. Das neue Jahr beginnt für Treis-Karden am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen Lützel-Post Koblenz III.

Rückrundenauftakt in der Basketball-Landesliga: Der TuS Treis-Karden zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Am Samstag (17 Uhr) versucht der Tabellenfünfte BBC Montabaur, den Moselanern als erstes Team ein Bein zu stellen.Das Unterfangen dürfte allerdings aussichtslos sein.

