Es gab Medaillen, eine Urkunde, Applaus von rund 150 Zuschauern im Treiser „Hexenkessel“ und die Glückwünsche vom Verband durch Oberliga-Spielleiter Johann Ammon. Und genau in dieser Oberliga spielen die Basketballer des TuS Treis-Karden kommende Saison wieder. Das letzte Spiel in der Landesliga endete wie die 17 anderen davor – mit einem klaren Erfolg für den makellosen Meister, der die BSG Rübenach/Urbar mit 91:62 (47:27) besiegte.

TuS-Coach Emir Colan war mit dem Spiel nicht ganz zufrieden, aber er war dennoch milde gestimmt: „Es war in Ordnung, es war zwar nicht unser bestes Spiel, aber wir haben alles klar gemacht mit dem 18. Sieg. Wir haben paar mehr Fehler als sonst gemacht, aber wir haben auch viel gewechselt, durch das Hin und Her war es es manchmal etwas durcheinander.“

Colan: Haben bis zuletzt 100 Prozent gegeben

Dennoch war der 18. Sieg im 18. Spiel natürlich nie gefährdet, so wie es in den meisten beziehungsweise fast allen Partien war. „Wir haben das bis zum letzten Spiel 100 Prozent durchgezogen“, lobte Colan sein Team, das wenig Tiefen hatte in der Saison, in der für vorstand, Mannschaft und Trainer ganz klar der Wiederaufstieg im Vordergrund nach der verkorksten Abstiegssaison aus der Oberliga stand. Der Aufstieg ist nun geschafft, die Planungen werden bald beginnen, auch wenn es scheinbar noch lange hin ist bis September und dem Start der neuen Runde. Vor allem auf der Centerposition und damit unter dem Korb herrscht Bedarf.

i Leon Jungblut (Nummer 99, in weiß-grün) greift hier beherzt zu im Treiser Hexenkessel gegen Rübenach im letzten Saisonspiel. Sascha Berkele. Basketball Treis vs Rübennach

In der abgelaufenen Saison stimmte die Mischung im Team, auch charakterlich, wie Colan fand: „Die Älteren wie Milan Trtic und Zeljko Novak haben den Jungen auch Last von den Schultern genommen, der eine oder andere hat sich gut entwickelt.“ Und der eine oder andere soll laut Colan noch lange den Feierlichkeiten nach der Partie beigewohnt haben. Den Coach zog es gegen Mitternacht nach Hause. „Man wird älter“, schmunzelte Colan.

Treis-Karden: Dauns (4), Bleser (16), Keifenheim, Novak (25), Zilles (1), Trtic (24), Ruckschatt, Hotic (8), Henrichs (6), Jungblut (7).