Niederlage in Rockenhausen Treis-Karden nimmt das Horchheimer „Angebot“ nicht an Lutz Klattenberg 22.02.2026, 20:59 Uhr

i Die Anweisungen von Trainer Emir Colan fruchteten nicht: Der TuS Treis-Karden verlor beim BBC Rockenhausen und verpasste es, den Platz mit Tabellenführer BBC Horchheim (hat ein Spiel weniger), der ebenfalls bei MJC Trier unterlag, zu tauschen. Wolfgang Heil

Der TuS Treis-Karden hat die große Chance verpasst, wieder richtig im Meisterschaftskampf in der Oberliga mitzumischen. Nach der Niederlage von Spitzenreiter Horchheim in Trier verlor auch der Zweite Treis-Karden in Rockenhausen.

Das ist bitter für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden: Die Mannschaft von Trainer Emir Colan hat die Steilvorlage durch die Horchheimer Niederlage am Vortag bei MJC Trier nicht genutzt. Beim BBC Rockenhausen unterlagen die Moselaner mit 85:91 (43:44) und haben als Tabellenzweiter weiter eine Niederlage mehr auf dem Konto als der BBC Horchheim an der Tabellenspitze.







