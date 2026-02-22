Der TuS Treis-Karden hat die große Chance verpasst, wieder richtig im Meisterschaftskampf in der Oberliga mitzumischen. Nach der Niederlage von Spitzenreiter Horchheim in Trier verlor auch der Zweite Treis-Karden in Rockenhausen.
Lesezeit 1 Minute
Das ist bitter für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden: Die Mannschaft von Trainer Emir Colan hat die Steilvorlage durch die Horchheimer Niederlage am Vortag bei MJC Trier nicht genutzt. Beim BBC Rockenhausen unterlagen die Moselaner mit 85:91 (43:44) und haben als Tabellenzweiter weiter eine Niederlage mehr auf dem Konto als der BBC Horchheim an der Tabellenspitze.