Entscheidung in Andernach? Treis-Karden kann bei der DJK fast alles klar machen 21.02.2025, 10:05 Uhr

i Wieder an Bord: Treis-Kardens Coach Emir Colan. Lisa Ferrlein

Sollte der TuS Treis-Karden am Sonntag bei der DJK Andernach gewinnen, kehrt er ziemlich sicher zurück in die Oberliga. Aber davor stehen noch 40 Minuten im Top-Spiel der Basketball-Landesliga an.

Pünktlich zum sehr sicher entscheidenden Spiel um den Titel in der Basketball-Landesliga und den Aufstieg in die Oberliga ist der Coach des TuS Treis-Karden wieder an Bord: Emir Colan wird am Sonntag um 18 Uhr beim TuS wieder auf der Bank sitzen, wenn es bei der DJK Andernach um die Meisterschaft geht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen