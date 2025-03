Treis-Karden ist nach 120:52 gegen Lahnstein Meister

Wenn schon Meister, dann bitte auch mit dem höchsten Saisonsieg: Die Landesliga-Basketballer des TuS Treis-Karden haben den Oberliga-Aufstieg mit einem 120:52 (67:30)-Heimsieg vor 150 Zuschauern eingetütet. Es war zwar letztlich eine Formsache gegen das abgeschlagene Schlusslicht, dennoch wurde die direkte Rückkehr in die Oberliga natürlich gefeiert. Die große Sause solle es aber beim letzten Heimspiel am Samstag, 22. März, um 19 Uhr daheim gegen die BSG Rübenach/Urbar geben.

Der 16. Sieg im 16. Spiel war mit 68 Punkten Vorsprung natürlich einer, der nie gefährdet war, obwohl Treis-Kardens Trainer Emir Colan immer den Respekt vor dem Gegner einfordert – auch mit Blick auf die letzten beiden Spiele. „Ich möchte alle gewinnen“, sagt Colan, „aber ich möchte auch, dass wir keinen unterschätzen.“ Am Samstag ist der TuS um 19.30 Uhr noch beim Drittletzten Trimmelter SV zu Gast, bevor es dann zu Hause gegen den Sechsten geht.

Kleine Startaufstellung macht es gut

Gegen den Letzten hatte Treis-Karden natürlich kaum Mühe, trotzdem fand Colan: „Wir haben bisschen anders gespielt und haben es gut gemacht.“ Da Milan Trtic geschont wurde wegen seiner Oberschenkelblessur, war der TuS mit Centern nicht gesegnet, also hieß es „Small ball“ (kleine Startaufstellung ohne Center), die es aber sehr gut machte, wie Colan fand: „Wir hatten viel Bewegung, es war ein guter Tag.“

Zur Pause waren es nur 37 Punkte, die beide Mannschaften trennen, ab Minute 21 wurde die Differenz immer größer. Treis-Kardens Top-Scorer Zeljko Novak hatte mit 47 Punkten nach 40 Minuten nur fünf weniger erzielt als die Gäste insgesamt, Lukas Bleser war mit 32 Punkten zweitbester Werfer der Gastgeber.

Korken knallen, größere Party kommt aber noch

Die ließen zwar schon mal ein wenig die Korken knallen vor den heimischen Fans. Aber alles im Rahmen, die größere Party kommt noch, zumal wegen des guten Wetters doch einige lieber im Freien unterwegs waren.

In der Oberliga ist der TuS künftig unterwegs. Colan weiß, was das bedeutet: „Das Ziel ist erreicht, der Aufstieg geschafft. Jetzt gibt es ein paar Sachen zu erledigen, wir dürfen da auch nicht zu spät dran sein. Wir müssen uns jetzt mit den Spielern unterhalten, Entscheidungen müssen schon jetzt getroffen werden. Die Centerposition ist zum Beispiel bisschen labil.“

i Top-Scorer beim Korbleger: Zeljko Nocak (in Schwarz) durfte sich beim Meisterstück gegen Lahnstein über viele Freiheiten und starke 47 Punkte freuen. Sascha Berkele

Die Köpfe werden also bald zusammengesteckt, um möglichst früh einen Kader für die Oberliga zusammenzustellen, den nicht das gleiche Schicksal ereilt, als in der Saison 2034/2024, als der TuS absteigen musste. Der „Betriebsunfall“, wie viele den Abstieg bezeichnet haben, hat das Team von der Mosel nun eindrucksvoll repariert. Der TuS pflügte nur so durch die Liga, die Mischung aus erfahrenen Recken, einem gesunden „Mittelalter“ und jungen Talenten passte. Dass es für die Oberliga trotzdem Justierungen bedarf, weiß Colan. Dennoch freute er sich erst einmal über die Rückkehr. Noch nicht über die Maßen, das soll ja erst in zwei Wochen passieren.

Statistik

Treis-Karden: Bleser (32), Keifenheim (3), Novak (47), Zilles, Sewenig (6), Henrich (3), Hotic (9), Henrichs (7), Jungblut (13).