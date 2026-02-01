13. Sieg im 16. Oberligaspiel für Aufsteiger TuS Treis-Karden – und das ohne den erkrankten Trainer Emir Colan.
Nach der Niederlage im Spitzenspiel der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim Tabellenführer BBC Horchheim hat der Zweite TuS Treis-Karden im Saarland direkt in die Erfolgspur zurückgefunden. Der 81:77 (43:36)-Auswärtserfolg beim abstiegsgefährdeten BBV Saarbrücken ohne ihren erkrankten Trainer Emir Colan und ohne den im Karneval aktiven Fanklub bedurfte aber harter Arbeit.