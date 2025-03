Treis-Karden: Das Meisterstück gegen Lahnstein steht an

Noch ein Spiel trennt den TuS Treis-Karden von der direkten Rückkehr in die Basketball-Oberliga. Schlusslicht BBV Lahnstein wird das nicht verhindern können am Sonntag, wenn der TuS die Meisterschaft eintüten kann.

Ein kleiner Schritt für das aktuelle Landesliga-Team des TuS Treis-Karden, aber ein großer für den Verein steht an: Denn mit einem Heimsieg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen das abgeschlagene Schlusslicht BBV Lahnstein wären die Moselaner nach einem Jahr zurück in der Basketball-Oberliga. Zweifel daran hat keiner mehr nach der Demonstration des TuS zuletzt im Top-Spiel bei der DJK Andernach.

Treis-Kardens Trainer Emir Colan weiß natürlich auch, dass im Normalfall nichts schiefgehen kann am Sonntag, aber er sagt: „Wer mich kennt, weiß: Wir werden nicht arrogant und nehmen jeden Gegner ernst. Wenn das einer tut, ist er bei mir an der falschen Adresse.“ Colan empfindet nämlich jede Partie auch als Vorbereitung auf die kommende Saison, gerade für die jungen Spieler. Denn in der Oberliga wird es wieder anders zur Sache gehen – und da tut jede Erfahrung gut.

Abschlussparty steigt am 22. März

Das tat auch die Blitzverpflichtung von Marko Sutalo, der gegen den Zweiten Andernach und gegen den Dritten Horchheim II aushalf, um das klar anvisierte Ziel zu erreichen. Das ging auf, gerade gegen Andernach zeigte Routinier Sutalo, warum er einst für die bosnische Nationalmannschaft auflief. Gegen Lahnstein ist er nicht dabei. „Nein, das war für die beiden Spiele“, sagt Colan, der Sutalo ein großes Lob ausspricht: „Marko hat uns sehr gut getan.“

Bei der großen Abschlussparty am letzten Spieltag daheim gegen die BSG Rübenach/Urbar (22. März) wird Sutalo aber anwesend sein. Und kommende Saison? Colan sagt generell: „Wir setzen uns bald zusammen und dann gucken wir, wie es weitergeht.“ Routinier Milan Trtic wird wohl aufhören, aber als Standby-Spieler zur Verfügung stehen, wenn es mal personell hakt. „Zwei gute Leute für die Offensive“ und „Verstärkung auf den großen Positionen“ sind Colans Wünsche. Was sich realisieren lässt, wird man sehen. Erst einmal geht es gegen die bereits abgestiegenen Lahnsteiner. 29 Punkte trennen beide Mannschaften, am Sonntagabend werden es sehr sicher 31 sein.