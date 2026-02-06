Es ist eigentlich eine Pflichtaufgabe für den TuS Treis-Karden, wenn der Tabellenzweite der Oberliga das Schlusslicht Bad Kreuznach empfängt. Aber TuS-Trainer Emir Colan hat einige personelle Sorgen.
Lesezeit 1 Minute
Beim TuS Treis-Karden sehnt sich Trainer Emir Colan die kurze Fastnachtspause herbei. Zuvor gilt es aber am Sonntag (17.30 Uhr) noch eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Mit dem VfL Bad Kreuznach kommt das Schlusslicht der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Tabellenzweiten (punktgleich mit dem Ersten Horchheim, aber Treis-Karden hat ein Spiel mehr) an die Mosel.