Heimspiel gegen Bad Kreuznach Treis-Karden: Colan muss arg improvisieren Lutz Klattenberg 06.02.2026, 12:04 Uhr

i Im Hinspiel gewann der TuS Treis-Karden (in Schwarz, von links Ivan Harkusha und Zeljko Novak) mit 93:83 beim VfL Bad Kreuznach, deren Spielertrainer Joel Opoku-Tham (am Ball) damals 48 Punkte markierte. Im Rückspiel an der Mosel ist Opoku-Tham am Sonntag nicht dabei, denn er ist gesperrt. Er hatte in seiner Heimat Ghana ohne Erlaubnis bei einem Turnier auf nationaler Ebene mitgespielt, das kam raus, Opoku-Tham wurde vom Deutschen Basketball-Bund für den Ligabetrieb gesperrt. Klaus Castor

Es ist eigentlich eine Pflichtaufgabe für den TuS Treis-Karden, wenn der Tabellenzweite der Oberliga das Schlusslicht Bad Kreuznach empfängt. Aber TuS-Trainer Emir Colan hat einige personelle Sorgen.

Beim TuS Treis-Karden sehnt sich Trainer Emir Colan die kurze Fastnachtspause herbei. Zuvor gilt es aber am Sonntag (17.30 Uhr) noch eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Mit dem VfL Bad Kreuznach kommt das Schlusslicht der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Tabellenzweiten (punktgleich mit dem Ersten Horchheim, aber Treis-Karden hat ein Spiel mehr) an die Mosel.







