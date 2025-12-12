Treis-Karden brennt gegen Saarländer auf Revanche

Der TuS Treis-Karden hat in der Hinrunde in der Oberliga alle Spiele gewonnen – bis auf die ersten zwei. Vor Weihnachten gibt es für den Aufsteiger die Chance, Revanche für die beiden Niederlagen zu nehmen.
Lesezeit 1 Minute
Nach den ersten beiden Saisonspielen hätte man beim TuS Treis-Karden das aktuelle Tabellenbild der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wohl kaum für möglich gehalten. Zur Saisonhalbzeit stehen die Moselaner jetzt gemeinsam mit dem BBC Horchheim und dem TVG Trier mit gleicher Bilanz von neun Siegen bei zwei Niederlagen an der Tabellenspitze.