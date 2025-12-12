Rückrundenauftakt für TuS Treis-Karden brennt gegen Saarländer auf Revanche Lutz Klattenberg 12.12.2025, 09:45 Uhr

i Voller Fokus: Lukas Bleser (am Ball) und sein TuS Treis Karden sind im letzten Heimspiel des Jahres gegen den TV Illingen auf Revanche aus und peilen am Sonntag (17.30 Uhr) den zehnten Sieg in Serie an. Das Hinspiel im Saarland hatte der Aufsteiger Treis-Karden am ersten Spieltag 54:69 verloren. Sascha Berkele

Der TuS Treis-Karden hat in der Hinrunde in der Oberliga alle Spiele gewonnen – bis auf die ersten zwei. Vor Weihnachten gibt es für den Aufsteiger die Chance, Revanche für die beiden Niederlagen zu nehmen.

Nach den ersten beiden Saisonspielen hätte man beim TuS Treis-Karden das aktuelle Tabellenbild der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wohl kaum für möglich gehalten. Zur Saisonhalbzeit stehen die Moselaner jetzt gemeinsam mit dem BBC Horchheim und dem TVG Trier mit gleicher Bilanz von neun Siegen bei zwei Niederlagen an der Tabellenspitze.







