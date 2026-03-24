Koblenz unterliegt Paderborn
Trainer Dohrn kritisiert seine Führungsspieler
In dieser Szene ist der Koblenzer Julian Larry (am Ball) seinem Paderborner Gegenspieler so gut wie entwischt, aber am Ende muss
In dieser Szene ist der Koblenzer Julian Larry (am Ball) seinem Paderborner Gegenspieler so gut wie entwischt, aber am Ende mussten sich die Baskets mit 93:95 geschlagen geben.
Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A erlebten die EPG Baskets Koblenz ein Drama gegen Paderborn: eine 93:95-Niederlage, trotz eines 16:0-Laufs, der im letzten Viertel zur Führung geführt hatte. 

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Was für ein bitterer Dämpfer für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Nachdem die Baskets zuletzt in Crailsheim und Quakenbrück zwei ihrer besten Saisonleistungen gezeigt hatten, kassierten sie am Montag im Heimspiel gegen Kellerkind Paderborn Baskets eine vermeidbare 93:95 (42:51)-Niederlage.

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