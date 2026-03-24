Koblenz unterliegt Paderborn Trainer Dohrn kritisiert seine Führungsspieler Kilian Jorde 24.03.2026, 10:06 Uhr

i In dieser Szene ist der Koblenzer Julian Larry (am Ball) seinem Paderborner Gegenspieler so gut wie entwischt, aber am Ende mussten sich die Baskets mit 93:95 geschlagen geben. Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A erlebten die EPG Baskets Koblenz ein Drama gegen Paderborn: eine 93:95-Niederlage, trotz eines 16:0-Laufs, der im letzten Viertel zur Führung geführt hatte.

Was für ein bitterer Dämpfer für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Nachdem die Baskets zuletzt in Crailsheim und Quakenbrück zwei ihrer besten Saisonleistungen gezeigt hatten, kassierten sie am Montag im Heimspiel gegen Kellerkind Paderborn Baskets eine vermeidbare 93:95 (42:51)-Niederlage.







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