Wegweisende Baskets-Saison? Thomas Klein: Wir brauchen mehr Zuschauer Klaus Reimann 19.07.2026, 12:00 Uhr

i Der Vorstand Sport und Marketing bei den EPG Baskets Koblenz, Thomas Klein. Wolfgang Heil

Basketball in Koblenz steht vor einer Schlüsselspielzeit in der 2. Bundesliga Pro A. Spannend wird, ob die Baskets den Zuschauerzuspruch steigern können und die Weichen für den sportlichen Aufstieg stellen.

Thomas Klein ist für seine klare und offene Sprache bekannt. Den Erfolg, den sich der 62-Jährige als Unternehmer in der Logistikbranche erarbeitet hat, hat Klein auch abseits des Schreibtisches gern als Lebenspartner an seiner Seite. Das gilt nicht zuletzt auch für den Basketball.







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