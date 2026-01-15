Koblenzer Baskets im Aufwind Thomas Klein: In drei Jahren um den Aufstieg mitspielen Klaus Reimann 15.01.2026, 12:01 Uhr

i Als Vorstand Sport und Marketing der Koblenzer Baskets fiebert Thomas Klein bei den Spielen auf der Tribüne mit. Und hinter den Kulissen zieht er die Fäden. Wolfgang Heil

Bei den Koblenzer Baskets herrscht derzeit große Euphorie. Nach zuletzt starken Leistungen stehen sie in der 2. Bundesliga auf einem Play-off-Platz. „Baskets-Macher“ Thomas Klein im Interview.

Basketball ist derzeit bundesweit im Trend. Und im Falle der EPG Baskets Koblenz kann die Erfolgsstory der Korbjäger sogar bis auf die regionale Ebene heruntergebrochen werden. In ihrer dritten Zweitligasaison liegt die Mannschaft nach der Hinrunde auf dem siebten Rang und damit auf einem Play-off-Platz.







