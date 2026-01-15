Bei den Koblenzer Baskets herrscht derzeit große Euphorie. Nach zuletzt starken Leistungen stehen sie in der 2. Bundesliga auf einem Play-off-Platz. „Baskets-Macher“ Thomas Klein im Interview.
Basketball ist derzeit bundesweit im Trend. Und im Falle der EPG Baskets Koblenz kann die Erfolgsstory der Korbjäger sogar bis auf die regionale Ebene heruntergebrochen werden. In ihrer dritten Zweitligasaison liegt die Mannschaft nach der Hinrunde auf dem siebten Rang und damit auf einem Play-off-Platz.