Neustadt erwischt es erstmals Sportfreundinnen unterliegen bei starken Aufsteigern Stefan Kieffer 16.11.2026, 15:26 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Melinda Nagy

Zu wenig verwandelte Freiwürfe, zu viele ungenutzte Fastbreaks sowie ein schlechteres Rebounding als sonst. Die erste Saisonniederlage für die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid gegen eine junge Kaiserslauterner Mannschaft war zu begründen.

Im fünften Saisonspiel hat es die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied erstmals erwischt. Nach vier Siegen verloren die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid beim starken Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts knapp mit 65:57 (31:29).







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