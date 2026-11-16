Neustadt erwischt es erstmals
Sportfreundinnen unterliegen bei starken Aufsteigern
Symbolbild
Symbolbild
Adobe Stock. Adobe Stock/Melinda Nagy

Zu wenig verwandelte Freiwürfe, zu viele ungenutzte Fastbreaks sowie ein schlechteres Rebounding als sonst. Die erste Saisonniederlage für die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid gegen eine junge Kaiserslauterner Mannschaft war zu begründen. 

Lesezeit 2 Minuten
Im fünften Saisonspiel hat es die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied erstmals erwischt. Nach vier Siegen verloren die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid beim starken Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts knapp mit 65:57 (31:29).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport