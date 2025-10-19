Die erste Niederlage der Saison quittierten die A-Klasse-Basketballer des TV Oberstein. Die „Titans“ hatten beim TV Zell, dem Spitzenreiter, keine gute Form und somit auch keine Chance.
Ausgerechnet im Spitzenspiel der Basketball-A-Klasse erwischten die „Titans“ des TV Oberstein einen gebrauchten Tag. Beim TV Zell setzte es eine 46:70-Pleite.Die Hausherren erwischten schon den besseren Start. Sie profitierten immer wieder von Fehlern der „Titans“ und gewannen das erste Viertel klar mit 21:8.