TVO-Titans verlieren in Zell Spitzenspiel-Pleite mit zwei verletzten Spielern 19.10.2025, 09:54 Uhr

i Nichts zu holen war diesmal für die Basketballer des TV Oberstein. Die "Titans" (dunkle Trikots) unterlagen dem TV Zell eindeutig. Michael Greber

Die erste Niederlage der Saison quittierten die A-Klasse-Basketballer des TV Oberstein. Die „Titans“ hatten beim TV Zell, dem Spitzenreiter, keine gute Form und somit auch keine Chance.

Ausgerechnet im Spitzenspiel der Basketball-A-Klasse erwischten die „Titans“ des TV Oberstein einen gebrauchten Tag. Beim TV Zell setzte es eine 46:70-Pleite. Die Hausherren erwischten schon den besseren Start. Sie profitierten immer wieder von Fehlern der „Titans“ und gewannen das erste Viertel klar mit 21:8.







