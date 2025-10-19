TVO-Titans verlieren in Zell
Spitzenspiel-Pleite mit zwei verletzten Spielern
Nichts zu holen war diesmal für die Basketballer des TV Oberstein. Die "Titans" (dunkle Trikots) unterlagen dem TV Zell eindeutig.
Michael Greber

Die erste Niederlage der Saison quittierten die A-Klasse-Basketballer des TV Oberstein. Die „Titans“ hatten beim TV Zell, dem Spitzenreiter, keine gute Form und somit auch keine Chance.

Ausgerechnet im Spitzenspiel der Basketball-A-Klasse erwischten die „Titans“ des TV Oberstein einen gebrauchten Tag. Beim TV Zell setzte es eine 46:70-Pleite.Die Hausherren erwischten schon den besseren Start. Sie profitierten immer wieder von Fehlern der „Titans“ und gewannen das erste Viertel klar mit 21:8.

