Gleichauf dominieren der BBC Montabaur und die DJK Andernach das Geschehen an der Spitze der Basketball-Landesliga. Die Westerwälder ließen beim Trimmelter SV zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen.
Der BBC Montabaur und die DJK Andernach bleiben in der Basketball-Landesliga Rheinlandliga das Maß der Dinge. Während die Andernacher mit 112:63 in Linz triumphierten, verteidigten die punktgleichen Westerwälder durch ihren 97:55 (54:37)-Auswärtserfolg beim Trimmelter SV den ersten Tabellenplatz.