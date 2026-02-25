BBC glänzt in zweiter Halbzeit Spitzenreiter Montabaur löst Pflichtaufgabe souverän Marco Rosbach 25.02.2026, 11:17 Uhr

i Der BBC Montabaur liefert sich in der Landesliga Rheinland ein packendes Titelrennen mit der DJK Andernach, das vielleicht erst am letzten Spieltag entschieden wird, wenn beide Teams aufeinandertreffen. Daniel Kiefl/BBC Montabaur

Gleichauf dominieren der BBC Montabaur und die DJK Andernach das Geschehen an der Spitze der Basketball-Landesliga. Die Westerwälder ließen beim Trimmelter SV zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen.

Der BBC Montabaur und die DJK Andernach bleiben in der Basketball-Landesliga Rheinlandliga das Maß der Dinge. Während die Andernacher mit 112:63 in Linz triumphierten, verteidigten die punktgleichen Westerwälder durch ihren 97:55 (54:37)-Auswärtserfolg beim Trimmelter SV den ersten Tabellenplatz.







