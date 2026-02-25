BBC glänzt in zweiter Halbzeit
Spitzenreiter Montabaur löst Pflichtaufgabe souverän
Der BBC Montabaur liefert sich in der Landesliga Rheinland ein packendes Titelrennen mit der DJK Andernach, das vielleicht erst am letzten Spieltag entschieden wird, wenn beide Teams aufeinandertreffen.
Gleichauf dominieren der BBC Montabaur und die DJK Andernach das Geschehen an der Spitze der Basketball-Landesliga. Die Westerwälder ließen beim Trimmelter SV zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen.

Der BBC Montabaur und die DJK Andernach bleiben in der Basketball-Landesliga Rheinlandliga das Maß der Dinge. Während die Andernacher mit 112:63 in Linz triumphierten, verteidigten die punktgleichen Westerwälder durch ihren 97:55 (54:37)-Auswärtserfolg beim Trimmelter SV den ersten Tabellenplatz.

