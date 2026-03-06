Luchse zu Gast in Rockenhausen Spindlers Kampfansage für die letzten drei Spiele Tina Paare 06.03.2026, 11:19 Uhr

Die Personallage zieht sich beim VfL Bad Kreuznach wie ein roter Faden durch die Saison. Auch im Auswärtsspiel bei den Fastbreakers Rockenhausen könnte die Besetzung eine entscheidende Rolle spielen.

Die Abschiedstour aus der Oberliga führt die Basketballer des VfL Bad Kreuznach am Samstag nach Rockenhausen. Um 17 Uhr sind sie bei den Fastbreakers zu Gast, bei einem Gegner, bei dem sie sich nicht chancenlos sehen.„Im Hinspiel haben wir lange mitgehalten“, erinnert sich VfL-Teamsprecher Samir Spindler.







