Die Personalsorgen bei den Basketballern des VfL Bad Kreuznach werden nicht kleiner. Im Derby bei der TSG Heidesheim standen nur sieben Spieler zur Verfügung.
Lesezeit 1 Minute
Wahrlich nicht zu beneiden sind die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Auch im Oberliga-Derby hatten sie nur einen kleinen Kader zur Verfügung und standen bei der TSG Heidesheim letztlich auf verlorenem Posten. Das 65:78 (28:47) war die vierte Niederlage für die VfLer, die darauf gehofft hatten, die ersten Punkte einzufahren.