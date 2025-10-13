VfL Bad Kreuznach nur zu siebt
Spindler: „Wir sind echt vom Pech verfolgt“
Die Personalsorgen bei den Basketballern des VfL Bad Kreuznach werden nicht kleiner. Im Derby bei der TSG Heidesheim standen nur sieben Spieler zur Verfügung.

Wahrlich nicht zu beneiden sind die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Auch im Oberliga-Derby hatten sie nur einen kleinen Kader zur Verfügung und standen bei der TSG Heidesheim letztlich auf verlorenem Posten. Das 65:78 (28:47) war die vierte Niederlage für die VfLer, die darauf gehofft hatten, die ersten Punkte einzufahren.

