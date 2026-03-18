Zukunftsfrage offen Spielt Calvin Wishart weiterhin bei den Baskets? Tim Hammer 18.03.2026, 09:27 Uhr

i Für seine Gegenspieler schwer zu verteidigen: Calvin Wishart für die Baskets in Aktion. Wolfgang Heil

Baskets-Akteur Calvin Wishart hat sich in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A innerhalb eines Jahres zu einem Führungsspieler entwickelt. Doch wohin führt der weitere Weg des US-Amerikaners?

Wer in dieser Saison das eine oder andere Mal in der Koblenzer EPG Arena ein Spiel der 2. Bundesliga Pro A der Koblenzer Baskets verfolgt hat, dem wird der für Basketball-Verhältnisse etwas kleinere (1,88 Meter) Calvin Wishart aufgefallen sein. Gerade in den Schlussphasen der Partien fordert der 26-jährige US-Amerikaner immer wieder den Ball und versucht mit seiner Dynamik dem Spiel einen entscheidenden Einfluss zu geben.







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