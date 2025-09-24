Aufsteigerinnen legen nach Spfr Neustadt beweisen gutes Händchen bei Freiwürfen Stefan Kieffer 24.09.2025, 07:35 Uhr

i Trainer Nico Krautscheid (links) darf zufrieden sein mit den Leistungen seines Teams an den ersten beiden Spieltagen in der Basketball-Oberliga. Kirsten Weske-Hack

Angekommen sind die Sportfreunde Neustadt/Wied in der Basketball-Oberliga der Frauen. Nach dem Heimsieg zum Start bestand die Mannschaften von Nico Krautscheid auch die erste Bewährungsprobe in fremder Halle.

Die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied haben ihren Auftaktsieg in der Oberliga veredelt und auch ihr erstes Auswärtsspiel gewonnen. Beim 54:47 (28:29)-Triumph im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler gegen den TuS Herrensohr profitierte der Aufsteiger vor allem vom guten Händchen bei den zahlreichen Freiwürfen.







