Volle Halle, gute Stimmung, spannendes Spiel – und am Ende ein Sieg für die Sportfreunde Neustadt/Wied: Das Debüt in der Basketball-Oberliga der Frauen ließ beim Aufsteiger keine Wünsche offen. Der Plan von Trainer Nico Krautscheid ging voll auf.

Erfolgreich sind die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied in ihre erste Oberligasaison gestartet. Gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten Saarlouis/Dillingen Diamonds setzte sich der Aufsteiger nach Verlängerung mit 80:73 (33:33, 62:62) durch und lieferte den zahlreichen Zuschauern ein spannendes Spektakel mit glücklichem Ende. „So voll habe ich unsere Halle lange nicht mehr gesehen“, freute sich Neustadts Coach Nico Krautscheid über die lautstarke Unterstützung vor allem vom Männerteam des Vereins, das anschließend ebenfalls mit einem knappen Sieg in die Landesligasaison startete.

Am Ende eine Frage der Kräfte

Beim Blick auf den Gegner, der nur mit sechs Spielerinnen angereist war, musste Krautscheid nicht lange über seine Taktik grübeln: „Die Saarländerinnen sind zwar erfahren und eingespielt, aber mit dem dünnen Kader mussten sie auf die Kondition achten“, schilderte der Coach die Ausgangslage, „deshalb haben wir versucht, schnell zu spielen und uns auf das zu fokussieren, was wir können.“ Nämlich „einfache Aktionen, sichere Würfe und das Tempo hochhalten“. Neun der zehn eingesetzten Neustädter Spielerinnen trugen sich in die Scorerliste ein, die Möglichkeiten zur personellen Rotation gaben am Ende den Ausschlag.

Zunächst verlief die Partie allerdings 40 Minuten lang ausgeglichen. Neustadt lag zum Ende des ersten Viertels hauchdünn vorn (16:13), zur Pause stand es unentschieden (33:33), und vor dem letzten Viertel waren die Saarländerinnen einen Tick voraus (46:48). „Da hat man schon gemerkt, dass ihnen langsam die Kraft ausging“, stellte Krautscheid fest. Zwar brachte sein Team beim Freiwurf-Festival im vierten Spielabschnitt einen Drei-Punkte-Vorsprung nicht über die Zeit, doch in der Verlängerung ging Krautscheids Plan auf. Eine Gästespielerin schied nach ihrem fünften Foul aus, zwei weitere waren mit vier Fouls belastet und mussten sich entsprechend zurückhalten.

„Wir hatten uns vorgenommen, mutig zu spielen und möglichst lange mitzuhalten. Wenn man Angst hat, wird das nämlich meistens nichts.“

Nico Krautscheid, Trainer Spfr Neustadt/Wied

In der Verlängerung kamen all diese Faktoren zum Tragen. Ein erfolgreicher Drei-Punkte-Wurf brachte den Sportfreundinnen 1:30 Minuten vor dem Ende eine Fünf-Punkte-Führung, 20 Sekunden vor Schluss schraubten die Gastgeberinnen mit einem freien Korbleger den Vorsprung auf sieben Punkte. „Da waren wir so gut wie durch“, atmete Krautscheid auf. Saarlouis vergab die letzte Dreierchance, und die Neustädterinnen hatten die ersten Punkte in der Oberliga im Sack. „Wir hatten uns vorgenommen, mutig zu spielen und möglichst lange mitzuhalten“, schilderte Nico Krautscheid den Geist der Mannschaft, „wenn man Angst hat, wird das nämlich meistens nichts.“ Nun fahren seine Schützlinge optimistisch ins Saarland zum Auswärtsspiel beim TuS Herrensohr (So., 16 Uhr), der zum Auftakt beim letztjährigen Regionalligisten ATSV Saarbrücken eine 41:92-Packung kassierte.

Spfr Neustadt/Wied: Neitzert (5), Dittscheid (8), Roth (19), Paffhausen (13), Melzow (2), Reingen (14), Müller (3), Malcher (8), Sillus (8), Zöller.