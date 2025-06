Die EPG Baskets Koblenz vermelden einen weiteren Neuzugang: In Jannis Sonnefeld schließt sich ein vielversprechendes Talent dem Klub um Trainer Stephan Dohrn an. Der 22-jährige Sonnefeld kommt aus der 2. Bundesliga ProB, wo er in Paderborn in der vergangenen Saison zu den stärksten Spielern zählte. Der Flügelspieler will sich nun eine Etage weiter oben in Koblenz beweisen. „Wir hatten ihn schon länger auf der Liste“, sagt Thomas Klein, Vorstand Sport und Marketing der Baskets, „umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für uns entschieden hat.“

Headcoach Dohrn freut sich, dass Sonnefeld die Möglichkeiten seiner Mannschaft erweitert: „Er bringt die nötige Länge, Beweglichkeit, Athletik und den Wurf mit, um sofort ein wichtiger Spieler für uns zu sein.“ Der gebürtige Bremerhavener Sonnefeld kann in jungen Jahren bereits einige Stationen aufweisen. So wurde er 2018 vom BBL-Team aus Bamberg verpflichtet, wo er das Nachwuchsprogramm durchlaufen hat. Zur Saison 2023/24 wechselte der Forward nach Trier, wo er neben Einsätzen in der ProA vorrangig in der Regionalliga in Saarlouis eingesetzt wurde. Zur vergangenen Saison folgte dann der Wechsel nach Paderborn. Dort kam er im Schnitt auf 9.8 Punkte und 7.2 Rebounds.