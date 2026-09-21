Die Liste der Ausfälle vor dem Saisonstart war lang gewesen, die Sorgen waren dementsprechend groß. Doch die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach ließen sich davon nicht unterkriegen.
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Im Vorfeld hatten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach gebibbert, am Ende hatten sie allen Grund zum Jubeln: Der Saisonauftakt in der Landesliga hielt eine positive Überraschung für das Team von Trainer Goswin Stumm bereit. Und mit dem 81:42 (49:16)-Erfolg bei der TG Worms setzte es auch gleich mal ein Statement.