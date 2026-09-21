VfL Bad Kreuznach jubelt Skepsis unbegründet: Lady-Luchsen gelingt Traumstart Tina Paare 21.09.2026, 21:34 Uhr

i Starker Start in die Saison: Amaka Onoh (am Ball) gehörte in Worms zu den besten Werferinnen des VfL Bad Kreuznach. Klaus Castor

Die Liste der Ausfälle vor dem Saisonstart war lang gewesen, die Sorgen waren dementsprechend groß. Doch die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach ließen sich davon nicht unterkriegen.

Im Vorfeld hatten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach gebibbert, am Ende hatten sie allen Grund zum Jubeln: Der Saisonauftakt in der Landesliga hielt eine positive Überraschung für das Team von Trainer Goswin Stumm bereit. Und mit dem 81:42 (49:16)-Erfolg bei der TG Worms setzte es auch gleich mal ein Statement.







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