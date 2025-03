Wenn die Luchse am Samstag um 20 Uhr in die MaLuKi-Halle einlaufen, schwingt neben der Vorfreude auf das Spiel auch Wehmut mit. Zum einen, weil der VfL Bad Kreuznach sein letztes Saisonspiel bestreitet, zum anderen, weil es das Abschiedsspiel von Kenan Jasarevic ist.

Der Trainer kann auf eine erfolgreiche Zeit beim VfL zurückblicken, führte das Team als Landesliga-Meister in die Oberliga, wo für ihn nach einer erfolgreichen Premieren-Saison nun Schluss ist. „Sechs Jahre reichen“, sagt der scheidende Coach und ergänzt: „Mit der Arbeit und der Familie wird das zu viel für mich. Ich will nichts mit nur 50 Prozent machen, will immer alles geben.“ Das gilt auch für die finale Partie, denn ein Sieg zum Abschied soll es schon sein.

Gelingt die Revanche für die Hinspiel-Niederlage?

Zumal die VfLer gegen den TuS Herrensohr, der im Luchse-Bau zu Gast ist, noch etwas gutzumachen haben. Denn im Hinspiel zogen sie mit 69:77 den Kürzeren, obwohl sie lange geführt hatten. „Das war ein komisches Spiel, wir waren vorne, hatten alles im Griff, und dann ist es irgendwie passiert“, erinnert sich Jasarevic. Spielerisch sieht er seine Mannschaft gegen den unteren Tabellennachbarn im Vorteil, wenn sie ihr Potenzial abruft. „Ich denke schon, dass wir besser sind als der Gegner. Aber wir müssen konzentriert spielen, dürfen uns nicht selbst im Weg stehen“, fordert der Trainer.

Dass die letzte Partie ein Heimspiel ist, sieht der Coach als zusätzlichen Ansporn. Schließlich wollen sich die Luchse ordentlich von ihren Fans verabschieden und noch einmal ihre Heimstärke in die Waagschale werfen. Bis auf Mike Mehtlan dürften alle Spieler zur Verfügung stehen. Somit muss der Trainer ein letztes Mal entscheiden, wen er für das Spiel nominiert und wer sich mit der Rolle des Zuschauers beziehungsweise mentalen Unterstützers begnügen muss. Entscheidungen, die Jasarevic generell nicht gerne trifft – erst recht nicht in seinem letzten Spiel.