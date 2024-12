VfL-Frauen trotzen Ausfällen Sieg im Spitzenspiel ist der perfekte Jahresabschluss Tina Paare 17.12.2024, 09:42 Uhr

i Symbolbild dpa

Einen besseren Jahresabschluss hätten sich die Frauen des VfL Bad Kreuznach nicht wünschen können. Sie gewannen das Topspiel und gehen mit blütenweißer Weste und als Spitzenreiter der Basketball-Landesliga in die Weihnachtspause.

Wer will die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach stoppen? Auch der ASC Theresianum Mainz III als hartnäckigster Verfolger biss sich am Tabellenführer die Zähne aus, musste sich in der MaLuKi-Halle mit 54:66 (30:31) geschlagen geben. Die Freude bei den VfL-Frauen kannte keine Grenzen nach dem Coup im Landesliga-Spitzenspiel, zumal sie krankheitsbedingt einige Ausfälle zu verzeichnen hatten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen