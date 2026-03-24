Knappe Niederlage kassiert SF Neustadt/Wied verlieren zum Saisonabschluss Stefan Kieffer 24.03.2026, 06:10 Uhr

i Klara Paffhausen zeigte für die SF Neustadt/Wied im Spiel gegen die SG Kaiserslautern/Mehlingen (rote Trikots) eine gute Leistung. Heinz-Werner Lamberz

Im letzten Saisonspiel verkauften sich die Oberliga-Basketballerinnen der SF Neustadt/Wied ordentlich, mussten sich der SG Kaiserslautern/Mehlingen aber knapp geschlagen geben.

Zum Saisonfinale in der Oberliga zeigten die Basketballerinnen des Aufsteigers Sportfreunde Neustadt/Wied eine starke Leistung bei der 53:58-Niederlage gegen die SG 1. FC Kaiserslautern/BBV Mehlingen. Obwohl sie nur zu sechst angetreten waren, entschieden die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid drei der vier Viertel für sich und agierten über weite Strecken der Partie auf Augenhöhe mit den Pfälzerinnen, die in der vergangenen Saison noch ...







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