Klare Heimniederlage SF Neustadt/Wied müssen kräftig Lehrgeld zahlen

In ihrem Heimspiel gegen den TuS Herrensohr gab es für die Basketballerinnen der SF Neustadt/Wied nichts zu holen. Doch der Blick geht nach vorn, schließlich steht am Samstag die nächste Partie an.

Kräftig Lehrgeld zahlten die Basketballerinnen von Oberliga-Neuling Sportfreunde Neustadt/Wied im Heimspiel gegen den TuS Herrensohr. Gegen die bislang punktgleichen Saarländerinnen, gegen die Neustadt das Hinspiel mit sieben Punkten Differenz gewonnen hatte, kassierten die Sportfreundinnen eine überaus deutliche 38:72 (26:36)-Schlappe.







