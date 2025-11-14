Selbstbewusste Koblenzer erwarten den Hagen-Bezwinger 

Es wird kein leichtes Heimspiel für die Koblenzer Basketballer gegen Hagen-Bezwinger Artland Dragons, aber nach dem Sieg gegen Münster gehen die Baskets selbstbewusst in die Partie.
Neun Monate lang mussten sich die EPG Baskets Koblenz und ihre Anhänger hinsichtlich eines Heimsieges in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gedulden. Gegen die Uni Baskets Münster gelang dieser dann mit 81:69 am vergangenen Montag. Nach Möglichkeit soll die Wartezeit bis zum nächsten Sieg vor eigenem Publikum nun nur sechs Tage betragen.