Baskets gegen Artland Dragons Selbstbewusste Koblenzer erwarten den Hagen-Bezwinger Lutz Klattenberg 14.11.2025, 08:51 Uhr

i Mit 15 Punkten war Decorian Jeffries (am Ball) neben Garrett Hicks bester Punktesammler für die Koblenzer Baskets beim 81:69-Sieg gegen Münster. Nun gehen die Koblenzer selbstbewusst ins Heimspiel am Sonntag gegen die Artland Dragons. Wolfgang Heil

Es wird kein leichtes Heimspiel für die Koblenzer Basketballer gegen Hagen-Bezwinger Artland Dragons, aber nach dem Sieg gegen Münster gehen die Baskets selbstbewusst in die Partie.

Neun Monate lang mussten sich die EPG Baskets Koblenz und ihre Anhänger hinsichtlich eines Heimsieges in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gedulden. Gegen die Uni Baskets Münster gelang dieser dann mit 81:69 am vergangenen Montag. Nach Möglichkeit soll die Wartezeit bis zum nächsten Sieg vor eigenem Publikum nun nur sechs Tage betragen.







