Sechs Dreier in einem Viertel: Merle Amelung glänzt

Ein Sieg zum Auftakt und einer zum Ende der Hinrunde: In der Landesliga lief es für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach bisher durchwachsen. In der zweiten Saisonhälfte sollen mehr Punkte her.
Lesezeit 1 Minute
Lange hatten die Lady-Luchse auf ihren zweiten Saisonsieg warten müssen. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte war es so weit: Mit 66:49 (31:19) distanzierten sie den TV Oppenheim, einen bis dato punktgleichen Gegner, deutlich. Doch nicht nur das Ergebnis stimmte, auch die Leistung, die die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach aufs Parkett brachten, konnte sich sehen lassen.