Teamspirit zeichnet VfL aus Sechs Dreier in einem Viertel: Merle Amelung glänzt Tina Paare 01.12.2025, 18:10 Uhr

i Konzentriert: VfL-Spielerin Amako Onoh (in Ballbesitz) lässt sich von ihrer Gegnerin aus Oppenheim nicht aus dem Konzept bringen und nimmt den Korb ins Visier. Klaus Castor

Ein Sieg zum Auftakt und einer zum Ende der Hinrunde: In der Landesliga lief es für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach bisher durchwachsen. In der zweiten Saisonhälfte sollen mehr Punkte her.

Lange hatten die Lady-Luchse auf ihren zweiten Saisonsieg warten müssen. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte war es so weit: Mit 66:49 (31:19) distanzierten sie den TV Oppenheim, einen bis dato punktgleichen Gegner, deutlich. Doch nicht nur das Ergebnis stimmte, auch die Leistung, die die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach aufs Parkett brachten, konnte sich sehen lassen.







