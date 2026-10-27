Die deftige Pleite gegen Gießen sorgte bei Coach Stephan Dohrn für großen Unmut. Für den kommenden Samstag fordert er ein anderes Auftreten seiner Mannschaft.
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Die 68:83 (40:47)-Niederlage in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A der EPG Baskets Koblenz vor heimischem Publikum gegen die Gießen 46ers rückte in den Hintergrund, da sich Jannis Sonnefeld im dritten Viertel offenbar schwerer verletzte. In der EPG Arena wurde es komplett still, als klar wurde, dass sich Sonnefeld vor Schmerzen nicht mehr bewegen konnte.