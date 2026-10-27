Baskets verlieren gegen Gießen Schock: Sonnefeld-Verletzung lässt Arena verstummen Tim Hammer 27.10.2026, 09:59 Uhr

i Baskets-Neuzugang Frankie Collins (am Ball) traf zwölfmal bei seinem Debüt. Jannis Sonnefeld (links in Grün) verletzte sich im dritten Viertel schwer. Wolfgang Heil

Die deftige Pleite gegen Gießen sorgte bei Coach Stephan Dohrn für großen Unmut. Für den kommenden Samstag fordert er ein anderes Auftreten seiner Mannschaft.

Die 68:83 (40:47)-Niederlage in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A der EPG Baskets Koblenz vor heimischem Publikum gegen die Gießen 46ers rückte in den Hintergrund, da sich Jannis Sonnefeld im dritten Viertel offenbar schwerer verletzte. In der EPG Arena wurde es komplett still, als klar wurde, dass sich Sonnefeld vor Schmerzen nicht mehr bewegen konnte.







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