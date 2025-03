Nach den drei Niederlagen auf der Zielgeraden war es den Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach wichtig, die bis dato so glänzende Landesliga-Saison erfolgreich abzuschließen. Und das gelang ihnen mit dem 66:58 (36:35)-Sieg beim TV Oppenheim. „Das war ein versöhnlicher Abschluss“, brachte es Rebecca Lunkenheimer auf den Punkt. Die Teamsprecherin des VfL ergänzte: „Wir haben uns über ein schönes letztes Spiel gefreut. Das war ein sportlicher Wettkampf auf Augenhöhe.“

Aber auch ein Spiel, das den Lady-Luchsen noch einmal alles abverlangte, denn die Partie war umkämpft. Zur Pause hatten sie ihren anfänglichen Rückstand aufgeholt und lagen mit einem Punkt vorne. Schon im ersten Viertel hatte das Kollektiv von Trainer Goswin Stumm mit einer hohen Foulbelastung zu kämpfen, was auch den Versuchen geschuldet war, den Gegner auf dem Weg zum Korb zu stoppen. „Die Oppenheimerinnen sind relativ gut in die Zone gezogen, deshalb haben wir auf Zonenverteidigung umgestellt, was wir normalerweise nicht spielen“, berichtete Rebecca Lunkenheimer. Nach dem Seitenwechsel zogen die VfL-Frauen das Spiel mehr und mehr auf ihre Seite. Nicht zuletzt ein Verdienst der guten Reboundarbeit. „Lena Lerch und Sandra Beba haben da einen richtig guten Job gemacht“, lobte die Teamsprecherin. Positiv wirkte sich zudem aus, dass Wiktoria Gajewska doch zur Verfügung stand.

ASC macht Titelgewinn im Nachholspiel perfekt

Angesichts der Stärke der Oppenheimerinnen hatte der VfL ein bisschen die Hoffnung, dass sie dem ASC Theresianum Mainz III im Nachholspiel vielleicht noch ein Bein stellen würden. Doch der Spitzenreiter machte mit einem 64:47-Sieg die Meisterschaft perfekt. Damit beenden die Bad Kreuznacherinnen die Spielzeit auf einem starken zweiten Rang und mit einer überzeugenden Bilanz von neun Siegen bei drei Niederlagen. „Für uns war das eine rundum positive Saison, auch wenn es in den vergangenen drei Wochen nicht so einen positiven Touch hatte“, resümierte Rebecca Lunkenheimer. Zumal vor der Runde im Raum gestanden hatte, das Team zurückzuziehen, weil die Personaldecke zunächst so dünn gewesen war. „Und dann hatten wir plötzlich einen tiefen und tollen Kader“, freute sich die Spielmacherin.

Letzter Auftritt in dieser Konstellation?

Der Zusammenhalt im Team zeigte sich auch im letzten Saisonspiel. Bis auf die verletzte Evelyn Hesse waren alle mit nach Oppenheim gereist. Auch die angeschlagene Astrid Rausch ließ es sich nicht nehmen, ihre Lady-Luchse von der Tribüne aus zu unterstützen. Ein positiver Saisonabschluss hatte den VfL-Frauen auch deshalb am Herzen gelegen, weil es vermutlich der letzte gemeinsame Auftritt in dieser Konstellation gewesen war. Noch ist nicht sicher, wie der Kader für die neue Runde aussehen wird. Und vielleicht gibt es ja über den Sommer wieder eine unerwartet positive Entwicklung...

VfL Bad Kreuznach: Schmidt (27), W. Gajewska (12), Lunkenheimer (10), Malinauskaite (7), Lerch (4), Pullig (4), Beba (2), Wigmann, Kümmel, Bilash, Kawsarah, Klein.