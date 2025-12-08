Mit Zweitligaverstärkung Saarlouis ist defensiv zu stark für Neustädterinnen Stefan Kieffer 08.12.2025, 15:43 Uhr

Saarlouis zeigt defensive Stärke und sichert den 54:43-Sieg gegen Neustadt. Erfreulich für die Gäste: Antonia Roth feiert ein gelungenes Comeback und glänzt mit 13 Punkten, während der Aufsteiger trotz Kampfgeist das Nachsehen hat.

Im letzten Spiel des Jahres unterlagen die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied in Saarlouis mit 43:54 (21:29). Die zweite Mannschaft der Saarlouis/Dillingen Diamonds trat im Heimspiel mit drei Verstärkungen aus der Zweitligamannschaft wesentlich stärker auf als im Hinspiel, das die Neustädterinnen nach Verlängerung gewonnen hatten.







