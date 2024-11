Lady-Luchse mit weißer Weste Oppenheim ist Auftakt der Heim-Trilogie Tina Paare 29.11.2024, 10:42 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/KAM0860026633

Vier Spiele, vier Siege: Als einziges Team der Basketball-Landesliga sind die Frauen des VfL Bad Kreuznach noch ungeschlagen. Die Serie gilt es, im Heimspiel gegen den TV Oppenheim zu verteidigen.

Drei Heimspiele stehen den Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach im Jahr 2024 in der MaLuKi-Halle noch bevor. Die Trilogie beginnt am Samstag um 17.45 Uhr mit dem Duell gegen den TV Oppenheim. Für die Gastgeberinnen ein unbekannter Gegner, denn das Team aus Rheinhessen ist neu in der Landesliga und weist mit zwei Siegen bei zwei Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz auf.

