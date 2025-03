Opoku-Thams Ausfall ist der Knackpunkt

Der Einzug ins Pokal-Halbfinale war zum Greifen nahe. Mit einer Drei-Punkte-Führung gingen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach ins letzte Viertel, mussten sich dem 1. FC Kaiserslautern am Ende aber mit 90:100 (46:54) geschlagen geben. Klar, dass die Enttäuschung groß war.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass sich der VfL in der MaLuKi-Halle gut verkauft und den favorisierten Pfälzern lange Paroli geboten hatte. Im Oberliga-Duell vor gut zwei Wochen hatte sich der Spitzenreiter mit deutlich weniger Mühe durchsetzen können. „Es ist schade, dass es nicht gereicht hat“, bedauerte VfL-Trainer Kenan Jasarevic. Der Knackpunkt aus seiner Sicht war, dass Joel Opoku-Tham zu Beginn des letzten Viertels ausgefoult war. „Wenn Joel geblieben wäre, hätte es klappen können. Er hat stark gespielt, hat viele Punkte gemacht und das Team richtig gut organisiert“, berichtete der Coach.

„Er bekommt mehr Freiwürfe als unsere gesamte Mannschaft.“ Kenan Jasarevic

Opoku-Thams Ausfall bewirkte einen Cut im VfL-Spiel. Minutenlang mühten sich die Gastgeber im Angriff vergeblich. Während der FCK 19 Zähler sammelte, gelangen den Luchsen nur zwei, sodass sie auf 76:90 zurückfielen. Ähnlich war der Start ins zweite Viertel verlaufen, in dem die Gäste zunächst auf zwölf Punkte davonzogen, beim 45:30 sogar mit 15 Zählern vorne lagen. Doch die Luchse fingen sich, agierten in der Abwehr konzentrierter und holten den Rückstand so Schritt für Schritt auf. Beim 64:64 war alles wieder offen.

Der entscheidende Mann beim FCK war wieder einmal Waldemar Nap. Der Topscorer der Oberliga erzielte 41 Punkte, fast die Hälfte davon durch Freiwürfe. „Er bekommt mehr Freiwürfe als unsere gesamte Mannschaft. Wir wundern uns schon, dass er immer so viele gepfiffen bekommt“, sagte Jasarevic. Zur Verdeutlichung zog er das letzte Viertel heran: „Wir haben acht Fouls gepfiffen bekommen, der Gegner keins.“

VfL Bad Kreuznach: Opoku-Tham (20/2 Dreier), S. Beck (18), Middlebrooks (17), Mehtlan (16/4), Klein (8), Shchepkin (8/2), Cripe (2), Helmes-Stumpf (1), Rieuwerts.