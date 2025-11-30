TuS Treis-Karden Ohne Probleme zum Sieg Nummer acht in Serie Lutz Klattenberg 30.11.2025, 20:04 Uhr

Und wieder gewonnen: Aufsteiger TuS Treis-Karden setzte sich auch beim amtierenden Vizemeister in Lambsheim durch und ist als Tabellendritter mittendrin im Titelrennen in der Oberliga.

Der TuS Treis-Karden setzt seinen Lauf in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fort. Beim amtierenden Vizemeister Eintracht Lambsheim landete die Mannschaft von Trainer Emir Colan beim 69:89 (36:50) den achten Sieg in Serie. Damit geht es an der Spitze der Tabelle noch enger zu, denn tags zuvor unterlagen beide Trierer Mannschaften.







