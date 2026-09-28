Perfekter Saisonstart geglückt Oberligist Neustadt schlägt auch Neuling Nieder-Olm 2 Stefan Kieffer 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Die erst 16-jährige Sophia Schwarzkopf erzielte 13 Punkte beim Auswärtssieg für die Sportfreunde Neustadt/Wied und bekam hinterher ein Sonderlob von Trainer Nico Krautscheid. Kieffer, Spfr Neustadt/Wied

Die Sportfreunde-Basketballerinnen konnten auch das zweite Spiel der Saison für sich entscheiden und dürfen sich, nach dreiwöchiger Herbstpause, auf ein Topspiel in eigener Halle freuen. Für die Zweitplatzierten geht es dann gegen Primus MJC Trier 2.

Die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen und mit dem 73:55-Erfolg beim Neuling DJK Nieder-Olm 2 einen perfekten Saisonstart hingelegt. Dabei mussten die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid nur im ersten Viertel um den Auswärtssieg bangen.







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