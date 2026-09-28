Die Sportfreunde-Basketballerinnen konnten auch das zweite Spiel der Saison für sich entscheiden und dürfen sich, nach dreiwöchiger Herbstpause, auf ein Topspiel in eigener Halle freuen. Für die Zweitplatzierten geht es dann gegen Primus MJC Trier 2.
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Die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen und mit dem 73:55-Erfolg beim Neuling DJK Nieder-Olm 2 einen perfekten Saisonstart hingelegt. Dabei mussten die Schützlinge von Trainer Nico Krautscheid nur im ersten Viertel um den Auswärtssieg bangen.