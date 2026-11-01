91:88 für Kaiserslautern II Novaks letzter Drei-Punkte-Versuch gerät zu kurz Lutz Klattenberg 01.11.2026, 18:02 Uhr

i Der TuS Treis-Karden um Ivan Harkusha musste sich beim 1. FC Kaiserslautern II knapp mit 88:91 geschlagen geben. Sascha Berkele

Dritte Niederlage im sechsten Spiel für den TuS Treis-Karden: Die Moselaner mussten sich beim 1. FC Kaiserslautern II mit 88:91 geschlagen geben.

War die Partie des TuS Treis-Karden beim 1. FC Kaiserslautern der angekündigte Gradmesser, dann müssen die Moselaner sich zunächst mit dem Tabellenmittelfeld der Basketball-Oberliga anfreunden. Die Mannschaft von Alexander Woytewicz unterlag bei den Pfälzern 88:91 (48:48) und hat nun eine Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen vorzuweisen.







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