Dritte Niederlage im sechsten Spiel für den TuS Treis-Karden: Die Moselaner mussten sich beim 1. FC Kaiserslautern II mit 88:91 geschlagen geben.
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War die Partie des TuS Treis-Karden beim 1. FC Kaiserslautern der angekündigte Gradmesser, dann müssen die Moselaner sich zunächst mit dem Tabellenmittelfeld der Basketball-Oberliga anfreunden. Die Mannschaft von Alexander Woytewicz unterlag bei den Pfälzern 88:91 (48:48) und hat nun eine Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen vorzuweisen.