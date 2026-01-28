Neustadt unterliegt dem Primus Nico Krautscheid sieht trotz Niederlage gute Ansätze Stefan Kieffer 28.01.2026, 08:50 Uhr

i Die SF Neustadt/Wied waren in ihrem Spiel gegen Spitzenreiter Saarbrücken chancenlos. Am Samstag geht es für das Team mit der nächsten Partie in der Oberliga weiter. Heinz-Werner Lamberz

Da war nicht viel zu holen: Die SF Neustadt/Wied kassierten in der Basketball-Oberliga eine Niederlage gegen den Spitzenreiter. Der Blick richtet sich nun auf die nächste Aufgabe am Samstag.

Der Spielplan im Januar meint es nicht gut mit den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied. Nach der erwarteten 48:124-Pokalschlappe gegen den Regionalligisten MJC Trier und dem enttäuschenden 38:72 im Punktspiel gegen den TuS Herrensohr war das Team von Trainer Nico Krautscheid auch gegen Oberliga-Spitzenreiter ATSV Saarbrücken beim 40:89 (26:42) ohne Chance.







