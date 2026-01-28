Da war nicht viel zu holen: Die SF Neustadt/Wied kassierten in der Basketball-Oberliga eine Niederlage gegen den Spitzenreiter. Der Blick richtet sich nun auf die nächste Aufgabe am Samstag.
Lesezeit 2 Minuten
Der Spielplan im Januar meint es nicht gut mit den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied. Nach der erwarteten 48:124-Pokalschlappe gegen den Regionalligisten MJC Trier und dem enttäuschenden 38:72 im Punktspiel gegen den TuS Herrensohr war das Team von Trainer Nico Krautscheid auch gegen Oberliga-Spitzenreiter ATSV Saarbrücken beim 40:89 (26:42) ohne Chance.