Als es hektisch wurde im Spiel der Sportfreunde Neustadt/Wied, kam noch einmal Spannung auf im Heimspiel der Oberliga-Basketballerinnen gegen die SG Saarlouis-Dillingen. Doch dann machten die Einheimischen in Rekordzeit kurzen Prozess.
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Einen rundum gelungenen Saisonauftakt feierten die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied in der Oberliga. Durch den 83:69-Sieg gegen die SG Saarlouis-Dillingen übernahm das Team von Trainer Nico Krautscheid sogar vorerst die Tabellenführung, allerdings fanden an diesem ersten Wochenende nur drei von fünf Spielen statt.