Vorentscheidung in 90 Sekunden Neuzugang Sophia Esser führt Neustadt/Wied zum Sieg Stefan Kieffer 16.09.2026, 09:32 Uhr

i Die Oberligamannschaft der Sportfreunde Neustadt/Wied um Trainer Nico Krautscheid (hinten links) erwischte einen Start nach Maß in die Saison. Kieffer, Spfr Neustadt/Wied

Als es hektisch wurde im Spiel der Sportfreunde Neustadt/Wied, kam noch einmal Spannung auf im Heimspiel der Oberliga-Basketballerinnen gegen die SG Saarlouis-Dillingen. Doch dann machten die Einheimischen in Rekordzeit kurzen Prozess.

Einen rundum gelungenen Saisonauftakt feierten die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied in der Oberliga. Durch den 83:69-Sieg gegen die SG Saarlouis-Dillingen übernahm das Team von Trainer Nico Krautscheid sogar vorerst die Tabellenführung, allerdings fanden an diesem ersten Wochenende nur drei von fünf Spielen statt.







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