Erste Pleite für Aufsteiger Neustadts Leid mit dem schiefen Korb Stefan Kieffer 08.10.2025, 09:59 Uhr

i Allein gegen alle: Auch für die Neustädterin Klara Paffhausen (weißes Trikot) war der Weg zum Korb gegen starke Trierer Gäste meist versperrt. Am Ende kassierten die Sportfreundinnen gegen die MJC II eine deutliche Niederlage, die erste in der noch jungen Oberliga-Saison. Heinz-Werner Lamberz

Damit hatte wohl keiner gerechnet bei den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt. Nach zwei Siegen hatten sie im Heimspiel gegen MJC Trier II nicht nur mit einem starken Gegner zu kämpfen, sondern auch mit dem neuen Korb. Denn der war schief.

Nach zwei Auftaktsiegen haben die Basketballerinnen vom Aufsteiger Sportfreunde Neuwied ihre erste Niederlage in der Oberliga kassiert. Die fiel in eigener Halle mit 49:84 (16:44) gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten MJC Trier deftig aus, vor allem, weil die Gastgeberinnen große Probleme mit dem Korbwurf offenbarten und erst nach zwölfeinhalb Minuten Spielzeit durch Nele Dittscheid ihren ersten Feldkorb erzielten.







