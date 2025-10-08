Damit hatte wohl keiner gerechnet bei den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt. Nach zwei Siegen hatten sie im Heimspiel gegen MJC Trier II nicht nur mit einem starken Gegner zu kämpfen, sondern auch mit dem neuen Korb. Denn der war schief.
Lesezeit 2 Minuten
Nach zwei Auftaktsiegen haben die Basketballerinnen vom Aufsteiger Sportfreunde Neuwied ihre erste Niederlage in der Oberliga kassiert. Die fiel in eigener Halle mit 49:84 (16:44) gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten MJC Trier deftig aus, vor allem, weil die Gastgeberinnen große Probleme mit dem Korbwurf offenbarten und erst nach zwölfeinhalb Minuten Spielzeit durch Nele Dittscheid ihren ersten Feldkorb erzielten.