In der Aufstiegssaison ist den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied nur ein Sieg mit über 100 Punkten gelungen – nun steht auch einer in der Oberligasaison. Das Wagnis Oberliga, sei „auf alle Fälle“ richtig gewesen, findet der Trainer.
Nach acht deutlichen Niederlagen in diesem Kalenderjahr haben sich die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied gegen das punktlose Oberliga-Schlusslicht TV Illingen den Frust von der Seele geschossen. Beim 106:28-Kantersieg zeigte das Team von Trainer Nico Krautscheid, dass es aus den Pleiten gegen die Topteams der Liga gelernt hat.