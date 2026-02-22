Sportfreunde zeigen Lerneffekt Neustadt/Wied schießt sich den Frust von der Seele Stefan Kieffer 22.02.2026, 12:33 Uhr

i Zwei Neustädterinnen (in Weiß), die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten: Während Nele Reingen (rechts) mit sagenhaften 45 Korbpunkten die treffsicherste Schützin war, ließ Spezialistin Klara Paffhausen (links) Illingens beste Scorerin Nova Malone durch starke Defensive nur zu 17 Punkten kommen. Heinz-Werner Lamberz

In der Aufstiegssaison ist den Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied nur ein Sieg mit über 100 Punkten gelungen – nun steht auch einer in der Oberligasaison. Das Wagnis Oberliga, sei „auf alle Fälle“ richtig gewesen, findet der Trainer.

Nach acht deutlichen Niederlagen in diesem Kalenderjahr haben sich die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied gegen das punktlose Oberliga-Schlusslicht TV Illingen den Frust von der Seele geschossen. Beim 106:28-Kantersieg zeigte das Team von Trainer Nico Krautscheid, dass es aus den Pleiten gegen die Topteams der Liga gelernt hat.







