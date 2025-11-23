Trainer Krautscheid gelassen Neustadt verliert ganz bitter mit der Schlusssirene Stefan Kieffer 23.11.2025, 21:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Melinda Nagy

Basketball-Drama in der Oberliga: Neustadts Frauen verlieren knapp gegen Saarbrücken mit 71:74. Topscorerin Nele Reingen glänzt, doch Saarbrückens Spielertrainerin Charlotte Pfitzner hat das Schlusswort mit der Schlusssirene.

Eine ganz bittere 71:74-Heimniederlage kassierten die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied im Oberliga-Heimspiel gegen den BBV Saarbrücken. Der Neuling hatte bis weit ins letzte Viertel stets geführt, wenn auch meistens knapp, und geriet erst beim 60:62 (34.







Artikel teilen

Artikel teilen