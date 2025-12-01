Zwei B-Jugendliche überzeugen Neustadt verliert deutlich, aber mit gutem Gefühl Stefan Kieffer 01.12.2025, 17:12 Uhr

Die Niederlage fiel deutlich aus, dennoch traten die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied die Heimreise aus Kaiserslautern mit einem guten Gefühl an. Das lag auch daran, dass zwei Talente aus der B-Jugend zu überzeugen wussten.

Mit zwei Nachwuchsspielerinnen aus der B-Jugend traten die Oberliga-Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied die Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern an. Dass der Aufsteiger bei der Spielgemeinschaft des 1. FCK mit dem BBC Mehlingen mit 37:64 (22:28) den Kürzeren zog, lag aber nicht an Velia Müller, 16 Jahre jung, und der noch um ein Jahr jüngeren Olivia Lange, die beide ihre Sache gut machten.







