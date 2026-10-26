Dank einer „überragenden“ ersten Halbzeit war schon zur Pause in der Sporthalle des Wiedtal-Gymnasiums alles entschieden. Die Sportfreunde spielten körperlich, ließen den Ball gut laufen und trafen aus allen Lagen. Ein gelungener Samstagabend.
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Spielen die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied in ihrer zweiten Oberligasaison ganz oben mit? Im dritten Saisonspiel feierte der Vorjahres-Aufsteiger gegen die bislang ungeschlagene zweite Mannschaft des Regionalligisten MJC Trier den dritten Sieg, der mit 69:35 (51:14) unerwartet deutlich ausfiel, und führen nun die Tabelle als einziges Team ohne Niederlage an.