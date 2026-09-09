Start ins zweite Oberliga-Jahr Neustadt mit jungen Wilden und einem Königstransfer Stefan Kieffer 09.09.2026, 17:40 Uhr

i Die Oberligamannschaft der Sportfreunde Neustadt/Wied, hinten von links: Trainer Nico Krautscheid, Franziska Malcher, Olivia Lange, Klara Paffhausen, Nele Dittscheid, Zoe Sillus; vorne von links: Antonia Roth, Velia Müller, Paulina Neitzert, Sophia Schwarzkopf, Nele Reingen, Sophia Esser. Kieffer, Spfr Neustadt/Wied

Ob das zweite Jahr nach dem Aufsteig leichter wird oder doch schwerer? Das muss sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn die Frauen der Spfr Neustadt/Wied mit einem gezielt verstärkten Kader in der Oberliga auf Punktejagd gehen.

Die Vorfreude wächst: Mit dem Heimspiel gegen die SG Saarlouis/Dillingen starten die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied am Sonntag (16 Uhr) in ihre zweite Oberligasaison. „Ich glaube, das wird ganz gut“, äußert Trainer Nico Krautscheid sich zuversichtlich, dass seine Mädels erneut den Klassenverbleib schaffen, auch wenn die Liga ein verändertes Bild zeigt.







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