Ob das zweite Jahr nach dem Aufsteig leichter wird oder doch schwerer? Das muss sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn die Frauen der Spfr Neustadt/Wied mit einem gezielt verstärkten Kader in der Oberliga auf Punktejagd gehen.
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Die Vorfreude wächst: Mit dem Heimspiel gegen die SG Saarlouis/Dillingen starten die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied am Sonntag (16 Uhr) in ihre zweite Oberligasaison. „Ich glaube, das wird ganz gut“, äußert Trainer Nico Krautscheid sich zuversichtlich, dass seine Mädels erneut den Klassenverbleib schaffen, auch wenn die Liga ein verändertes Bild zeigt.