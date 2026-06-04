Baskets bei Fans weit hinten Neue Ticketpreise: „Schlusslicht“ Koblenz buhlt um Fans Stefan Lebert 04.06.2026, 15:32 Uhr

i So voll wie in der Saison 2024/2025 im Heimspiel gegen Trier wünschen sich die Koblenzer Basketballer die EPG Arena gern öfter. Mark Dieler

Die EPG Baskets Koblenz setzen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf günstige Ticketpreise, um ihre Zuschauerzahlen zu steigern. Trotz sportlicher Ambitionen liegt die Auslastung der EPG Arena derzeit auf dem letzten Platz der Liga.

Die EPG Baskets Koblenz gehen in der kommenden Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in den Angriffsmodus – jedenfalls was die Zuschauerzahlen betrifft. Denn der Verein will die Ticketpreise herunterfahren und mit den „günstigsten Ticketpreisen der Liga“, wie Baskets-Sportvorstand Thomas Klein bekräftigt, die EPG Arena auf dem Oberwerth bei den Heimspielen besser füllen.







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