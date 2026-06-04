Die EPG Baskets Koblenz setzen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf günstige Ticketpreise, um ihre Zuschauerzahlen zu steigern. Trotz sportlicher Ambitionen liegt die Auslastung der EPG Arena derzeit auf dem letzten Platz der Liga.
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Die EPG Baskets Koblenz gehen in der kommenden Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in den Angriffsmodus – jedenfalls was die Zuschauerzahlen betrifft. Denn der Verein will die Ticketpreise herunterfahren und mit den „günstigsten Ticketpreisen der Liga“, wie Baskets-Sportvorstand Thomas Klein bekräftigt, die EPG Arena auf dem Oberwerth bei den Heimspielen besser füllen.