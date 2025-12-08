Lady-Luchsen gelingt Revanche Nervenkitzel im Derby: VfL macht es spannend Tina Paare 08.12.2025, 20:37 Uhr

Die Lokalduelle mit der TSG Heidesheim haben es in sich. Mit einem Punkt zogen die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach im Hinspiel den Kürzeren. Und auch das zweite Kräftemessen war eine äußerst enge Kiste.

Erfolgreich waren die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach zum Jahresabschluss. Allerdings wurde das Landesliga-Duell mit der TSG Heidesheim zu einem Ritt auf der Rasierklinge. 24 Sekunden vor Schluss lagen die Gastgeberinnen in der MaLuKi-Halle mit vier Punkten vorne, doch die TSG kam noch einmal zum Abschluss, und so wurden die letzten knapp fünf Sekunden zur Zitterpartie.







