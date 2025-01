Luchse beenden Negativserie Nervenkitzel bis in die Schlusssekunden Tina Paare 27.01.2025, 14:54 Uhr

i Der Mann für die Big Points: VfL-Basketballer Markez Middlebrooks (links) beweist im Duell gegen den TV Illingen Nervenstärke und erzielt in der Schlussphase einen ganz wichtigen Dreier. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Die Basketballer des VfL Bad Kreuznach haben zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach vier Niederlagen landeten sie gegen den TV Illingen wieder einen Sieg, machten es dabei aber spannender als nötig.

Der Sonntags-Krimi gehört für viele zum Wochenendprogramm. Wer am Samstagabend den Weg in die MaLuKi-Halle gefunden hatte, bekam schon einen Tag früher eine Extra-Portion Spannung und Nervenkitzel geboten. Bis in die Schlusssekunden war das Basketball-Duell zwischen dem VfL Bad Kreuznach und dem TV Illingen umkämpft.

