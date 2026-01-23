Spitzenspiel bei BBC Horchheim
Nächster Schock für Tabellenführer TuS Treis-Karden 
Der zuletzt so starke und treffsichere Oliver Henrichs (am Ball) wird dem Tabellenführer TuS Treis-Karden nicht nur am Samstag (19 Uhr) im Oberliga-Spitzenspiel beim BBC Horchheim fehlen. Henrichs zog sich im Training einen Außenbandriss im Fuß zu und wird mehrere Wochen ausfallen.
Sascha Berkele

In der Basketball-Oberliga steht am Samstag (19 Uhr) das absolute Topspiel an: Der Tabellenzweite BBC Horchheim empfängt den Spitzenreiter TuS Treis-Karden, der mit einem Koffer voller personeller Sorgen anreist.

Es soll der Saisonhöhepunkt für die Rheinlandvertreter TuS Treis-Karden und BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga sein. Am Samstag (19 Uhr) treffen die Lokalrivalen an der Horchheimer Erbenstraße aufeinander. Der Zweitplatzierte, der BBC (22 Punkte) hat ein Spiel weniger absolviert, empfängt den Spitzenreiter von der Mosel (24 Zähler).

