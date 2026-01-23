In der Basketball-Oberliga steht am Samstag (19 Uhr) das absolute Topspiel an: Der Tabellenzweite BBC Horchheim empfängt den Spitzenreiter TuS Treis-Karden, der mit einem Koffer voller personeller Sorgen anreist.
Es soll der Saisonhöhepunkt für die Rheinlandvertreter TuS Treis-Karden und BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga sein. Am Samstag (19 Uhr) treffen die Lokalrivalen an der Horchheimer Erbenstraße aufeinander. Der Zweitplatzierte, der BBC (22 Punkte) hat ein Spiel weniger absolviert, empfängt den Spitzenreiter von der Mosel (24 Zähler).